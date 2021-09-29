Соответствующий законопроект правительство уже направило в Верховную Раду. Его инициатором является украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Главным определен Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Его возглавляет "слуга народа" Андрей Герус. В пояснительной записке говорится, что по состоянию на 1 апреля 2021 года:

из 180 тысяч многоквартирных домов лишь в 20% случаев осуществляют управление образованные в них ОСМД;

28% домов "живут" по старому законодательству;

в других – управляющего выбрали совладельцы или его назначали после конкурса в органах местного самоуправления.

Что предусматривает документ

В законопроекте упомянуто, в частности, о случаях, когда конкурс на назначение управляющего многоквартирного дома не был проведен до 1 мая 2021 года. Тогда исполнительный орган соответствующего местного совета должен объявить его и провести. При этом, сделать это надо не позднее чем 1 марта 2022 года.

Справка. Речь идет о тех домах, где не создано ОСМД, совладельцы не приняли решение о форме управления, и не был проведен и объявлен такой конкурс в соответствии с законодательством.

Авторы законопроекта заверили, что реализация его положений не окажет влияния на развитие регионов, окружающую среду, рынок труда, уровень занятости населения и общественное здоровье.