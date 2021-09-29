Відповідний законопроєкт уряд вже направив до Верховної Ради. Його ініціатором є український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Головним визначено комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Його очолює "слуга народу" Андрій Герус. У пояснювальній записці мовиться, що станом на 1 квітня 2021 року:
- зі 180 тисяч багатоквартирних будинків лише у 20% випадків здійснюють управління утворені в них ОСББ;
- 28% будинків "живуть" за старим законодавством;
- в інших – управителя обрали співвласники або його призначали після конкурсу в органах місцевого самоврядування.
Що передбачає документ
У законопроєкті згадано, зокрема, про випадки, коли конкурс на призначення управителя багатоквартирного будинку не було проведено до 1 травня 2021 року. Тоді виконавчий орган відповідної місцевої ради повинен оголосити його та провести. При цьому, зробити це треба не пізніше ніж 1 березня 2022 року.
Автори законопроєкту запевнили, що реалізація його положень не матиме впливу на розвиток регіонів, навколишнє середовище, ринок праці, рівень зайнятості населення та громадське здоров'я.