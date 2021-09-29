Відповідний законопроєкт уряд вже направив до Верховної Ради. Його ініціатором є український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Головним визначено комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Його очолює "слуга народу" Андрій Герус. У пояснювальній записці мовиться, що станом на 1 квітня 2021 року:

зі 180 тисяч багатоквартирних будинків лише у 20% випадків здійснюють управління утворені в них ОСББ;

180 тисяч багатоквартирних будинків лише у 20% випадків здійснюють управління утворені в них ОСББ; 28% будинків "живуть" за старим законодавством;

в інших – управителя обрали співвласники або його призначали після конкурсу в органах місцевого самоврядування.

Що передбачає документ

У законопроєкті згадано, зокрема, про випадки, коли конкурс на призначення управителя багатоквартирного будинку не було проведено до 1 травня 2021 року. Тоді виконавчий орган відповідної місцевої ради повинен оголосити його та провести. При цьому, зробити це треба не пізніше ніж 1 березня 2022 року.

Довідка. Мовиться про ті будинки, де не створено ОСББ, співвласники не ухвалили рішення про форму управління, й не був проведений та оголошений такий конкурс відповідно до законодавства.

Автори законопроєкту запевнили, що реалізація його положень не матиме впливу на розвиток регіонів, навколишнє середовище, ринок праці, рівень зайнятості населення та громадське здоров'я.