Об этом в эфире телемарафона сообщил президент Энергоатома. Петр Котин объяснил, почему именно могут отключить один из энергоблоков, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в энергосистеме

Президент компании отметил, что состояние энергосистемы Украины позволяет Энергоатому отключить один из энергоблоков на короткий период. Также отметил, что пока погода "балует", ведь сохраняется плюсовая температура воздуха. Пока энергосистема сбалансирована и мощностей достаточно.

На сегодняшний день всеми 9 энергоблоками работаем, даем полную мощность в энергосистему. И по состоянию баланса мы можем отключить один энергоблок, чтобы сделать некоторые улучшения, чтобы через несколько дней набрать дополнительную мощность,

– заявил Котин.

Также добавил, что пока прогнозы погоды остаются благоприятными. Впрочем, с существенным похолоданием может возникнуть определенный недостаток мощности.

"Из нашего опыта при температуре минус 5 –10 градусов уже будет вопрос, как сбалансировать энергосистему и будет ощущаться определенный дефицит. Тогда нужно будет брать помощь у наших европейских партнеров", – подчеркнул глава Энергоатома.

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К слову, в декабре Укрэнерго несколько дней подряд фиксировало дефицит мощностей в энергосистеме. Чтобы избежать отключений, привлекали аварийную помощь. В частности, Словакии, Румынии и Молдовы.