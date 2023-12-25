Украинцы могут вскоре праздновать День благодарения Богу: будет ли он выходным

Украинцев может ожидать новый праздник. Речь идет о Дне благодарения Богу. Проект постановления на Рождество получила Верховная Рада.

Так, парламентарии 25 декабря зарегистрировали проект постановления об установлении в нашем государстве нового праздничного дня. Если его поддержат, то в Украине будут отмечать День благодарения Богу, передает 24 Канал.

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Что известно о проекте постановления

Пока текст соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует. В то же время, известно, что его подала группа народных депутатов. Среди них – глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя ВР Украины Александр Корниенко, а также глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Учитывая персоналии, внесшие соответствующий проект постановления, можно предположить, что его парламент одобрит. В то же время пока неизвестно, будет ли соответствующий праздник выходным днем. Мы будем держать вас в курсе дел, как только будет известно, что примут народные избранники.

Выходные на Рождество и Новый год 2024

Начнем с того, что 25 декабря – на Рождество и 1 января – первый день Нового года будут для украинцев обычными рабочими днями. Связано это с тем, что дополнительные выходные на рождественско-новогодние праздники не предусматривают во время действия военного положения.

Еще 22 декабря премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что все органы власти, государственные предприятия и предприятия критической инфраструктуры будут работать 25 декабря.

Со своей стороны частный бизнес может устанавливать рабочий график на этот день по своему усмотрению,

– заметил он.

Обратим внимание, что из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины в марте 2022 года Верховная Рада приняла закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Он сменил трудовое законодательство в Украине. Согласно ему, все праздничные дни отменяют на период военного положения.

Поскольку частные предприятия могут самостоятельно вносить изменения в график работы, то мы рекомендуем ознакомляться с ними. К примеру, почтовые операторы Укрпочта, Новая почта и Meest Express не будут работать 1 января. Следует это учесть, чтобы зря не стоять под дверью.