В Украине могут отменить развлекательные мероприятия и работу развлекательных заведений 29 августа – в День памяти защитников Украины. С такой просьбой к президенту Владимиру Зеленскому обратилась мать одного из погибших воинов во время визита главы государства на Волынь.

Зеленский сообщил, что этот вопрос уже проработан, и День памяти защитников будет настоящим днем памяти и скорби по тем, кто отдал за Украину самое ценное – свою жизнь. Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Президент также отметил, что недавно в ОП создали Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших, который занимается помощью защитникам Украины. Зеленский ожидает, что этот совет возьмет на себя основные вопросы коммуникации и поможет с решением актуальных проблем.

Добавим, что в рамках своего визита на Волынь Зеленский также пообщался с ветеранами боевых действий на Донбассе. Ветераны подняли вопрос о доступе к медицинской помощи и улучшению социального обеспечения.