В Україні можуть скасувати розважальні заходи та роботу розважальних закладів 29 серпня – у День пам'яті захисників України. З таким проханням до президента Володимира Зеленського звернулася матір одного із загиблих воїнів під час візиту глави держави на Волинь.

Зеленський повідомив, що це питання вже опрацьовано, і День пам'яті захисників буде справжнім днем вшанування і скорботи за тими, хто віддав за Україну найцінніше – своє життя. Про це повідомили в Офісі Президента.

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Президент також наголосив, що нещодавно в ОП створили Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих, яка опікується допомогою захисникам України. Зеленський очікує, що ця рада візьме на себе основні питання комунікації та допомагатиме з вирішенням актуальних проблем.

Додамо, що в межах свого візиту на Волинь Зеленський також поспілкувався з ветеранами бойових на Донбасі. Ветерани порушили питання про доступ до медичної допомоги та покращення соціального забезпечення.