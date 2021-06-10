Закон № 1217-IX нардепы приняли еще 5 февраля 2021 года. Через месяц его подписал президент Владимир Зеленский. Документ вводит учет в электронной форме, а также регулирует автоматическое назначение пенсии через электронный кабинет.

Подробно Бумажные трудовые книжки исчезнут: что будет вместо них и какие есть риски

Что изменится для работников и работодателей

Электронный учет

Трудовую деятельность работников и уплату социальных взносов учитывают не на бумажных трудовых книжках, а в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования.

Переход продлится 5 лет

Закон устанавливает сроки, за которые окончательный переход должен состояться – 5 лет.

Копии будут иметь электронную подпись

Сканировать и оцифровать копии трудовых книжек и справок будет допустимо только с квалифицированной электронной подписью. Её будет наносить как работодатель, так и работник.

Трудовые книжки вернут

Оригинал бумажной трудовой книжки вернут работнику после внесения сведений в Госреестр.

До 2026 в обращении будут и бумажные, и электронные трудовые

Закон предусмотрен 5-летний переходный период. В течение этих лет в Государственный реестр должны внести сведения из всех бумажных трудовых книжек.

В этот период будут использовать как бумажную трудовую, так и электронный вариант. Последний будет содержать имеющиеся или внесенные сведения из указанного реестра.

Обратите внимание! Заводить новые бумажные трудовые книжки уже не нужно, а вести их можно разве что по просьбе работника. Электронные трудовые книжки обеспечат невозможность потери документов, фальсификаций и внесения недостоверных данных.