Закон № 1217-IX нардепи ухвалили ще 5 лютого 2021 року. Через місяць його підписав президент Володимир Зеленський. Документ запроваджує облік в електронній формі, а також врегульовує автоматичне призначення пенсії через електронний кабінет.

Детально Паперові трудові книжки зникнуть: що буде замість них та які є ризики

Що зміниться для працівників і роботодавців

Електронний облік

Трудову діяльність працівників та сплату соціальних внесків обліковуватимуть не на паперових трудових книжках, а в електронній формі – у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру соціального страхування.

Перехід триватиме 5 років

Закон встановлює термін, за які остаточний перехід має відбутися – 5-років.

Копії матимуть електронний підпис

Сканувати та оцифрувати копії трудових книжок та довідок буде допустиме лише з кваліфікованим електронним підписом. Його наноситиме як роботодавець, так і працівник.

Трудові книжки повернуть

Оригінал паперової трудової книжки повернуть працівнику після внесення відомостей до Держреєстру.

До 2026 в обігу будуть і паперові, і електронні трудові

Закон передбачений 5-річний перехідний період. Протягом цих років до Державного реєстру мають внести відомості з усіх паперових трудових книжок.

У цей період використовуватимуть як паперову трудову, так і електронний варіант. Останній міститиме наявні або внесені відомості зі вказаного реєстру.