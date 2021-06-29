В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что этот показатель не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, но цифры – пугают.
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Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии,
– говорится в сообщении.
Две трагедии на Донбассе
В Донецкой области 28 июня произошло сразу два несчастных случая.
- в Бахмуте спасатели из пруда Трубный на глубине 2 метров обнаружили тело утонувшего мужчины.
- в Лимане на Голубых озерах водолазы вытащили на берег тело мужчины, который затонул в водоеме.
Чтобы уменьшить показатели гибели на водных объектах, спасатели патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха.
В ГСЧС предупреждают: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;
- не заплывайте далеко, никогда не плавайте наедине, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;
- температура воды должна быть не ниже +17 градусов;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут;
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
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