У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що цей показник не перевищує тогорічну червневу статистику, але цифри – лякають.

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Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання у нетверезому стані,

– йдеться у повідомленні.

Дві трагедії на Донеччині

На Донеччині 28 червня сталося одразу два нещасних випадки.

у Бахмуті рятувальники зі ставка Трубний на глибині 2 метрів виявили тіло потонулого чоловіка.

У Лимані на Голубих озерах водолази витягли на берег тіло чоловіка, який затонув у водоймі.

Зверніть увагу! З початку року на водоймах країни вже потонула 521 людина, з яких 53 дітей. При цьому врятовано 242 людини, зокрема 41 дитину.

Щоб зменшити показники загибелі на водних об'єктах, рятувальники патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.

У ДСНС застерігають: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки:

відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте у незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17 градусів;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями та не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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