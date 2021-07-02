В Украине начали действовать карантинные нормы для противодействия штамму Дельта

Со 2 июля в Украине начали действовать измененные карантинные правила из-за распространения индийского штамма коронавируса. В основном нововведения касаются пересечения границы иностранцами.

Ранее соответствующее решение принял Кабинет Министров. Случаи заражения этим опасным штаммом уже обнаружили в Украине.

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Главное об изменениях в карантинных правилах:

Чтобы пересечь государственную границу Украины, иностранцам и лицам без гражданства, старше 12 лет, нужно пройти непосредственно на пунктах пропуска экспресс-текст на антиген.

Это касается прибывших из Индии, Великобритании, Северной Ирландии, России и Португалии.

Если тест будет отрицательный, то пропуск в Украину будет обеспечен.

Если из этих стран возвращаются украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые живут в Украине, то им тоже нужно пройти экспресс-тест на антиген. Если он будет положительный или человек откажется, то он подлежит самоизоляции или обсервации.

Сопровождение лиц, подлежащих обсервации, осуществляют полицейские.

Санитарные зоны обустраивают за пределами территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Штамм Дельта возможно станет доминантным в мире

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Отметим, что в ВОЗ уже сообщили, что вероятно, что штамм Дельта станет доминантным в мире. Он вдвое заразнее, чем тот, что изначально был обнаружен в Ухане. Хорошая новость в том, что большинство вакцин таки эффективны против нового варианта недуга.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение индийского штамма действительно тяжелее, однако вакцинированные украинцы от него защищены. Также не нужно менять тест-системы, да и все имеющиеся профилактические средства против Дельты эффективно работают.