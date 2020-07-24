В Украине начали операцию "Безопасное шоссе": что изменится на дорогах
До конца лета 400 экипажей полицейских будут патрулировать на автомобильных дорогах Украины. Основное внимание в рамках операции "Безопасное шоссе" уделили южным регионам.
Операцию начали, чтобы повысить дорожную безопасность и уменьшить количество ДТП в период отпусков, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. Экипажи полиции в рамках профилактики до конца лета будут патрулировать дороги на видимых постах.
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"Мы назвали эту отработку "безопасное шоссе". Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним – и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно", – заявил Клименко.
Основные задачи патрульных:
- анализ состояния аварийности,
- определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов,
- увеличение их числа на наиболее опасных дорогах.
- приближение части нарядов к местам отдыха людей на юге Украины.
Полицейские будут проверять, соблюдают ли Правила дорожного движения водители, пешеходы и велосипедисты. Речь идет о:
- управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- выезде на встречную полосу;
- нарушении скоростного режима;
- соблюдении правил обгона;
- проезде перекрестков и пешеходных переходов;
- пользовании ремнями безопасности или мотошлемами;
- перевозке пассажиров, в частности – детей.
Какая статистика ДТП в Украине?
В течение июля этого года на украинских автодорогах произошло более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате аварий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан – погибли.
Только за 4 последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.
Наиболее аварийные участки украинских дорог – карта / инфографика Нацполиции