До конца лета 400 экипажей полицейских будут патрулировать на автомобильных дорогах Украины. Основное внимание в рамках операции "Безопасное шоссе" уделили южным регионам.

Операцию начали, чтобы повысить дорожную безопасность и уменьшить количество ДТП в период отпусков, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. Экипажи полиции в рамках профилактики до конца лета будут патрулировать дороги на видимых постах.

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"Мы назвали эту отработку "безопасное шоссе". Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним – и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно", – заявил Клименко.

Основные задачи патрульных:

анализ состояния аварийности,

определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов,

увеличение их числа на наиболее опасных дорогах.

приближение части нарядов к местам отдыха людей на юге Украины.

Полицейские будут проверять, соблюдают ли Правила дорожного движения водители, пешеходы и велосипедисты. Речь идет о:

управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

выезде на встречную полосу;

нарушении скоростного режима;

соблюдении правил обгона;

проезде перекрестков и пешеходных переходов;

пользовании ремнями безопасности или мотошлемами;

перевозке пассажиров, в частности – детей.

Какая статистика ДТП в Украине?

В течение июля этого года на украинских автодорогах произошло более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате аварий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан – погибли.

Только за 4 последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.



Наиболее аварийные участки украинских дорог – карта / инфографика Нацполиции