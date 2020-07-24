До кінця літа 400 екіпажів поліцейських патрулюватимуть на автомобільних дорогах України. Основну увагу в рамках операції "Безпечне шосе" приділили південним регіонам.

Операцію розпочали, щоб підвищити дорожню безпеку та зменшити кількість ДТП у період відпусток, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. Екіпажі поліції в межах профілактики до кінця літа патрулюватимуть дороги на видимих постах.

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"Ми назвали це відпрацювання "Безпечне шосе". Зараз "гаряча" пора на дорогах: люди їдуть на відпочинок, повертаються додому. Потік транспорту істотно збільшився, а з ним – і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішуче", – заявив Клименко.

Основними завданнями патрульних є:

аналіз стану аварійності,

визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів,

збільшення їхньої кількості на найбільш небезпечних дорогах.

наближення частини нарядів до місць відпочинку людей на півдні України.

Поліцейські перевірятимуть, чи дотримуються Правил дорожнього руху водії, пішоходи і велосипедисти. Йдеться про:

керування автівкою у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

виїзд на зустрічну смугу;

порушення швидкісного режиму;

дотримання правил обгону;

проїзд перехресть і пішохідних переходів;

користування ременями безпеки або мотошоломами;

перевезення пасажирів, зокрема – дітей.

Яка статистика ДТП в Україні?

Упродовж липня цього року на українських автошляхах сталося трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті аварій 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули.

Лише за 4 останніх дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, де загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми.



Найбільш аварійні ділянки українських доріг – карта / Інфографіка Нацполіції