В Україні почали операцію "Безпечне шосе": що зміниться на дорогах
До кінця літа 400 екіпажів поліцейських патрулюватимуть на автомобільних дорогах України. Основну увагу в рамках операції "Безпечне шосе" приділили південним регіонам.
Операцію розпочали, щоб підвищити дорожню безпеку та зменшити кількість ДТП у період відпусток, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. Екіпажі поліції в межах профілактики до кінця літа патрулюватимуть дороги на видимих постах.
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"Ми назвали це відпрацювання "Безпечне шосе". Зараз "гаряча" пора на дорогах: люди їдуть на відпочинок, повертаються додому. Потік транспорту істотно збільшився, а з ним – і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішуче", – заявив Клименко.
Основними завданнями патрульних є:
- аналіз стану аварійності,
- визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів,
- збільшення їхньої кількості на найбільш небезпечних дорогах.
- наближення частини нарядів до місць відпочинку людей на півдні України.
Поліцейські перевірятимуть, чи дотримуються Правил дорожнього руху водії, пішоходи і велосипедисти. Йдеться про:
- керування автівкою у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
- виїзд на зустрічну смугу;
- порушення швидкісного режиму;
- дотримання правил обгону;
- проїзд перехресть і пішохідних переходів;
- користування ременями безпеки або мотошоломами;
- перевезення пасажирів, зокрема – дітей.
Яка статистика ДТП в Україні?
Упродовж липня цього року на українських автошляхах сталося трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті аварій 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули.
Лише за 4 останніх дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, де загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми.
Найбільш аварійні ділянки українських доріг – карта / Інфографіка Нацполіції