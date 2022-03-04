Часть этой техники, если она исправна, передают украинским бойцам на фронт. И на этот раз она работает на уничтожение российских оккупантов.

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Но некоторая техника достается и обычным украинцам. Если она повреждена, ее можно разобрать на металлолом. Или выставить на продажу.

Один из таких выставили на продажу на сайте auto.ria. Правда там гусеничный бронетранспортер (вероятно БТР-50) назвали МТЗ 100 MTLB и продавали в разделе "другая строительная техника".

"Можно на запчасти или на лом. Пробег по Украине минимальный. Не битый, не крашенный, есть небольшое отверстие от снаряда. Внутри есть неприятный запах от дохлой русни, но это можно исправить химчисткой. Был ввезен нелегально, поэтому нерастаможен", – говорится в описании к посту.

За него просили 500 долларов или обмен на "Ланос".

Правда сейчас этот лот уже снят с сайта.

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