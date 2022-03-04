Частину цієї техніки, якщо вона справа, передають українським бійцям на фронт. І цього разу вона працює на знищення російських окупантів.

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Та деяка техніка дістається і звичайним українцям. Якщо вона пошкоджена, її можна розібрати на металолом. Або виставити на продаж.

Один з таких виставили на продаж на сайті auto.ria. Правда там гусеничний бронетранспортер (ймовірно БТР-50) назвали МТЗ 100 MTLB та продавали в розділі "інша будівельна техніка".

"Можна на запчастини чи на лом. Пробіг Україною мінімальний. Не битий, не фарбований, є невеликий отвір від снаряда. Усередині є неприємний запах від дохлої русні, але це можна виправити хімчисткою. Був ввезений нелегально тому нерозмитнений", – йдеться в описі до посту.

За нього просили 500 доларів або обмін на "Ланос".



Правда зараз цей лот вже знятий з сайту.

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