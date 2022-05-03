В Украине начинается новая фаза войны

Это уже война не на уничтожения Украины, а на истощение и уничтожение России. Такой, похоже, план Запада и выполнять его будут руками украинцев.

Санкции, изоляция России, мировая коалиция против нее и укрепление украинской армии – элементы одного проекта, начатого Путином. Но который поддержал весь Мир, не желающий иметь рядом с собой неадекватного соседа, постоянно пьющего и угрожающего всех убить.

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Нефть – основа агрессора

Но нужно быть готовыми, что путь не быстрый. Санкции сегодня уже производят эффект, но недостаточный.

Россия продолжает получать сверхдоходы от энергоресурсов. Только за первые 3 месяца 2022 года профицит торгового баланса почти 60 миллиардов долларов.

И если санкции не усилить, то по итогу года он будет составлять до 300 миллиардов долларов. Следовательно, санкции будут усиливаться! И к концу года доходы России значительно упадут.

Важно понимать, что нефтяные доходы России и качество жизни россиян – практически не связаны и их жизнь будет только ухудшаться.

Россия, к сожалению, еще не имеет запаса прочности и на 1,5 – 2 года – финансовую подушку даже с учетом санкций.

Но слабеть она будет с каждым днем, и с каждым днем россияне будут беднеть и становиться злее.

Рабы готовы долго терпеть

Пока им не придется драться за еду или становиться "пушечным мясом".

В России из 85 субъектов федерации 72% (62 субъекта) дотационны!

Безработица к концу 2022 года вырастет до 9% (более 2 миллионов человек). И тренд усилится в 2023 году.

России будет выгоднее утилизировать их как "пушечное мясо" в Украине, чем платить пособие или содержать их в тюрьме из-за роста преступности.

Но у "пушечного мяса" будет выбор – не становиться им, и это будет новой базой протестного потенциала.

Параллельно с этим Запад продолжит накачивать Украину оружием, которое будет утилизировать вооруженные силы России и упомянутое "пушечное мясо".

А также наносить все более дальние удары по территории агрессора:

аэропорты

военные базы

предприятия ВПК

энергетическая инфраструктура

просто промышленные предприятия, логистические узлы, органы государственной власти

Государство-фейк

Все это порождает, с одной стороны страх, с другой – уже неприязнь к собственной власти, неспособной защитить и которая даже уничтожает собственный народ!

Потенциал 2-й армии Мира улетучивается вместе с ее ракетами, которые она не сможет больше производить. Современные танки и другие военные технологии оказались фейками.

Расконсервация старой техники – признак отсутствия резерва современного вооружения. И она тоже будет утилизирована.

Карлик начал войну на уничтожение. Но не Украины, а России.

И срок жизни этой недоимперии истекает ближайшие 24 месяца. Можете засекать время.

Бурное развитие Украины и превращение ее в регионального субъекта – еще впереди, но процесс начнется не раньше падения недоимперии. Это наша миссия. Поэтому наберемся терпения и ускорим вместе этот момент.