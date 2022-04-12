Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Яйца и птица

Отвечая на вопрос о гибели 4 миллионов кур на птицефабрике "Чернобаевская" агрохолдинга "Укрлендфарминг", он отметил, что до нападения России, Украина экспортировала до 40% яиц.

Если происходит уничтожение таких объектов, мы прежде всего говорим о сокращении экспорта, но дефицита на внутреннем рынке не будет. Аналогичная ситуация с мясом птицы или производством молока: те потери, которые понесли, могут составлять до 10 – 15%, и это, прежде всего, касается сокращения экспорта,

– пояснил Высоцкий.

Овощи

Он добавил, что в этом году на западе и в центре Украины увеличат посевные площади под овощи, которые входят в базовый борщевой набор – капуста, морковь, свекла и картофель. Это позволит перекрыть частичное уменьшение производства на Юге и Востоке.

Зерновые

Высоцкий подчеркнул, что 70% пахотных земель хватит не только для обеспечения внутреннего спроса, но и для экспорта, подчеркнул он. По пессимистическому прогнозу, в этом году Украина потеряет 30% от валового производства посевных культур.

"Но все же это не является критичным, поскольку мы для внутреннего потребления использовали всего около 30-40% зерновых и масличных культур", – резюмировал заместитель министра.

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