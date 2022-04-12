Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Яйця та птиця

Відповідаючи на запитання щодо загибелі 4 мільйонів курей на птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг", він зазначив, що до нападу Росії, Україна експортувала до 40% яєць.

Якщо відбувається знищення таких об'єктів, ми перш за все говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Аналогічна ситуація з м'ясом птиці або виробництвом молока: ті втрати, які зазнали, можуть становити до 10 – 15%, і це, перш за все, стосується скорочення експорту,

– пояснив Висоцький.

Овочі

Він додав, що цьогоріч на Заході та в Центрі України збільшать посівні площі під овочі, які входять до базового борщового набору – капуста, морква, буряк та картопля. Це дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на Півдні та Сході.

Зернові

Висоцький наголосив, що 70% орних земель вистачить не лише для забезпечення внутрішнього попиту, а й для експорту, підкреслив він. За песимістичним прогнозом, цьогоріч Україна втратить 30% від валового виробництва посівних культур.

"Але все ж таки це не є критичним, оскільки ми для внутрішнього споживання використовували всього близько 30-40% зернових та олійних культур", – резюмував заступник міністра.

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