Украина получает современное вооружение от западных партнеров. Именно оно и помогает удерживать российских захватчиков от продвижения вперед. Но для защиты Украины нужно большее оружие, особенно тяжелое вооружение, среди которых дальнобойная артиллерия, ракетные системы залпового огня. Изготовить его в Украине так быстро и в достаточном количестве нет возможности. Следовательно, наше государство нуждается в помощи других стран.

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"К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, паритет будет достигнут", – отметил по этому поводу секретарь СНБО Алексей Данилов.

Следует отметить, что недавно президент США Джо Байден подытожил те поставки вооружения, которые другие страны обязались предоставить Украине. Речь идет о более чем 600 танках, около 500 артиллерийских систем и более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов. Эту помощь Украина получает от более чем 50 стран.

Вместе с тем, секретарь СНБО отметил, что именно благодаря тяжелой артиллерии украинским военным удалось выбить российских оккупантов с острова Змеиный.

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Сложная война

В то же время Алексей Данилов отметил, что "нас ждет очень сложная война, и, кроме нас, нашу страну никто защищать не будет". Ведь украинцы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы защищать свою Родину.

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