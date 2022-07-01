Україна отримує сучасне озброєння від західних партнерів. Саме воно і допомагає стримувати російських загарбників від просування вперед. Але для захисту України потрібно більше зброї, особливо важке озброєння, серед яких далекобійна артилерія, ракетні системи залпового вогню. Виготовити його в Україні так швидко та в достатній кількості немає змоги. Відтак наша держава потребує допомоги інших країн.

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"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто", – відзначив з цього приводу секретар РНБО Олексій Данілов.

Варто відзначити, що нещодавно президент США Джо Байден підсумував ті поставки озброєння, які інші країни зобовʼязались надати Україні. Мова йде про понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів. Цю допомогу Україна отримує від понад 50 країн.

Разом з тим секретар РНБО відзначив, що саме завдяки важкій артилерії українським військовим вдалося вибити російських окупантів з острова Зміїний.

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Складна війна

Водночас Олексій Данілов відзначив, що "нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде". Адже українці самі повинні бути зацікавлені в тому, щоб захищати свою Батьківщину.

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