Бумеранг войны

А у меня два вопроса: за обнуленное Конституевище в пеньки совали? Умно за сброд на Охотном ряду голосовали?

Актуально Решение атаковать Украину принял шаман-нумеролог

Уже этих двух пунктов достаточно, чтобы вы огребли по полной программе – и войну, и санкции, и груз-200 в каждый дом, и возвращение бумеранга войны по вашим окнам и крышам.

Вы, конечно же, догадываетесь, что ваша армия – г*вно. Орда разложенцев. Она, конечно, может отчаянным марш-броском дошкандыбать до какого-нибудь Харькова, и даже попытаться его взять. Но там же она и застрянет. Потому что в Украине ненавистных орков ждет ад. Их будут стрелять, резать и жечь на каждом сантиметре территории. В лоб и со спины. Это будет адово мясо. Никакой прогулочки вразвалочку.



Украинцы решительно настроены защищать свою землю от российских приблуд / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Ядерная агония Кремля

И Путин об этом догадывается. Поэтому и надр*чивает ядерную боеголовку, понимая: когда орки увязнут в Украине – переломить ситуацию сможет только ядерный гриб.

Советуем Путин уже придумал оправдание для нападения на Киев

Классический и показательный. Со вспышкой, взрывной волной, шоком, ужасом и осознанием: "Кто бы мог подумать, что он решится на такое? Они там совсем отморозились! И что теперь делать?"

И в этой точке столкновения будет очень важно, чтобы Запад не дрогнул и ответил на ядерный вызов предельно жестко. Уничтожением Ублюдистана как ракового анклава, не имеющего права на дальнейшее существование. Дальнейшее дорисуйте сами.

Не забывайте! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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