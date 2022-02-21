Бумеранг войны
А у меня два вопроса: за обнуленное Конституевище в пеньки совали? Умно за сброд на Охотном ряду голосовали?
Актуально Решение атаковать Украину принял шаман-нумеролог
Уже этих двух пунктов достаточно, чтобы вы огребли по полной программе – и войну, и санкции, и груз-200 в каждый дом, и возвращение бумеранга войны по вашим окнам и крышам.
Вы, конечно же, догадываетесь, что ваша армия – г*вно. Орда разложенцев. Она, конечно, может отчаянным марш-броском дошкандыбать до какого-нибудь Харькова, и даже попытаться его взять. Но там же она и застрянет. Потому что в Украине ненавистных орков ждет ад. Их будут стрелять, резать и жечь на каждом сантиметре территории. В лоб и со спины. Это будет адово мясо. Никакой прогулочки вразвалочку.
Украинцы решительно настроены защищать свою землю от российских приблуд / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Ядерная агония Кремля
Советуем Путин уже придумал оправдание для нападения на Киев
Классический и показательный. Со вспышкой, взрывной волной, шоком, ужасом и осознанием: "Кто бы мог подумать, что он решится на такое? Они там совсем отморозились! И что теперь делать?"
И в этой точке столкновения будет очень важно, чтобы Запад не дрогнул и ответил на ядерный вызов предельно жестко. Уничтожением Ублюдистана как ракового анклава, не имеющего права на дальнейшее существование. Дальнейшее дорисуйте сами.
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