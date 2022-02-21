Бумеранг війни

А у мене два питання. За обнулене Конституєвище в пеньки пхали? Розумно за набрід на Охотному ряду голосували?

Актуально Рішення атакувати Україну ухвалив шаман-нумеролог

Вже цих двох пунктів достатньо, щоб ви відгребли по повній програмі – і війну, і санкції, і вантаж-200 у кожен дім, і повернення бумеранга війни по ваших вікнах і дахах.

Ви, звичайно ж, здогадуєтеся, що ваша армія – л*йно. Орда розкладачів. Вона, звісно, може відчайдушним марш-кидком дошкутильгати до якогось Харкова і навіть спробувати його взяти. Але там вона і застрягне. Тому що в Україні на ненависних орків чекає пекло. Їх стрілятимуть, різатимуть і палитимуть на кожному сантиметрі території. У лоб та зі спини. Це буде пекельне м'ясо. Ніякої прогулянки перевальцем.



Українці рішуче налаштовані боронити свою землю від російських зайд / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ядерна агонія Кремля

І Путін про це здогадується. Тому й надр*чує ядерну боєголовку, розуміючи: коли орки загрузнуть в Україні – переламати ситуацію зможе лише ядерний гриб.

Радимо Путін вже придумав виправдання для нападу на Київ

Класичний та показовий. Зі спалахом, вибуховою хвилею, шоком, жахом і усвідомленням: "Хто міг би подумати, що він зважиться на таке? Вони там геть відморозилися! І що тепер робити?".

І в цій точці зіткнення буде дуже важливо, аби Захід не здригнувся й відповів на ядерний виклик дуже жорстко. Знищенням Ублюдістану як ракового анклаву, який не має права на подальше існування. Далі домалюйте самі.

Не забувайте! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

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