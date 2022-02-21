Бумеранг війни
А у мене два питання. За обнулене Конституєвище в пеньки пхали? Розумно за набрід на Охотному ряду голосували?
Актуально Рішення атакувати Україну ухвалив шаман-нумеролог
Вже цих двох пунктів достатньо, щоб ви відгребли по повній програмі – і війну, і санкції, і вантаж-200 у кожен дім, і повернення бумеранга війни по ваших вікнах і дахах.
Ви, звичайно ж, здогадуєтеся, що ваша армія – л*йно. Орда розкладачів. Вона, звісно, може відчайдушним марш-кидком дошкутильгати до якогось Харкова і навіть спробувати його взяти. Але там вона і застрягне. Тому що в Україні на ненависних орків чекає пекло. Їх стрілятимуть, різатимуть і палитимуть на кожному сантиметрі території. У лоб та зі спини. Це буде пекельне м'ясо. Ніякої прогулянки перевальцем.
Українці рішуче налаштовані боронити свою землю від російських зайд / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Ядерна агонія Кремля
Радимо Путін вже придумав виправдання для нападу на Київ
Класичний та показовий. Зі спалахом, вибуховою хвилею, шоком, жахом і усвідомленням: "Хто міг би подумати, що він зважиться на таке? Вони там геть відморозилися! І що тепер робити?".
І в цій точці зіткнення буде дуже важливо, аби Захід не здригнувся й відповів на ядерний виклик дуже жорстко. Знищенням Ублюдістану як ракового анклаву, який не має права на подальше існування. Далі домалюйте самі.
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