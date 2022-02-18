Путін озброївся прикладом Югославії

Однак розвідувальні дані західних спецслужб свідчать про те, що замість відведення відбувається збільшення російського військового контингенту на українських кордонах. Ба більше, Росія останніми днями займається провокаціями на окупованому Донбасі. З окупованої Росією території збільшилися обстріли території України.

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Очевидно, що в Кремлі шукають приводу для того, щоб розпочати у тій чи іншій формі військову операцію проти України. А всі повідомлення про відведення російських військ від українських кордонів – це звичайнісіньке окозамилювання.

Можна навіть зрозуміти, за яким сценарієм тепер бажає діяти Володимир Путін. Під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом Путін несподівано сказав, що на Донбасі відбувається справжній геноцид. Немовби російський президент реагував на слова федерального канцлера Німеччини, який нагадав про геноцид у Косово, що став причиною операції НАТО проти диктаторського режиму Слободана Мілошевича у Бєлграді.

Зверніть увагу! Однак вже за кілька годин після того, як Путін виступив із цим ствердженням, Слідчий комітет РФ розпочав справу щодо знаходження на території Донбасу якихось могил масового захоронення жертв конфлікту. І, звичайно ж, це слідство має на меті звинуватити Україну в масовому винищенні власного населення.

Отже, сценарій є абсолютно очевидним, зрозумілим і неновим. Свого часу визнання "незалежності" Абхазії та Південної Осетії у Кремлі також пояснювали тим, що Захід визнав незалежність Косово.

Тепер готові йти далі: "От ви не просто визнали Косово, тому що Бєлград здійснив геноцид косівських албанців! Ви ще й обстрілювали Бєлград і тодішні міста Югославії, тому що хотіли запобігти геноциду населення у Косово. Тому що хотіли примусти Слободана Мілошевича зупинити свої зухвалі дії. А ми таким чином можемо із легким серцем обстрілювати Київ. Тому що також можемо зробити все можливе, щоб примусити українське керівництво перестати знищувати мешканців Донбасу або загрожувати самій Росії своїми заявами про євроатлантичну інтеграцію".



Володимир Путін намагається дискредитувати Україну, аби виправдати власне вторгнення на її територію / Фото Getty Images

Непередбачувана логіка тирана

Не має ніякого значення, який привід для обстрілів українських міст і селищ обере Володимир Путін. Має значення, за якою політичною логікою буде діяти російський президент.

І тут, звичайно, залишається тільки одне питання: наскільки агресивні наміри Путіна в принципі можна здолати? Наскільки російський президент разом зі своїм оточенням побоюється тих санкційних попереджень, які зараз висуває Захід, і гарантій, які ми почули від президента США Джозефа Байдена (що США будуть продовжувати підтримувати Україну, навіть якщо російське вторгнення розпочнеться).

Звісно, величезну роль буде грати й те, як українські ЗСУ пручатимуться російському вторгненню і намаганню поставити Україну на коліна перед одним із найбільш одіозних і людиноненависницьких режимів у сучасній історії.

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Буде мати і величезне значення те, якими в принципі Путін бачить обриси своєї майбутньої військової операції проти України. Чи входять в його плани дії з дестабілізації українського сходу та розширення окупованої території на Донбасі. Або ж Путін вже точно націлився на Київ з метою окупувати всю українську територію й ліквідувати українську державу як таку, перетворити її навіть не на маріонеткове утворення на зразок Білорусі (втім, у цій ситуації й Білорусь може зникнути з політичної мапи світу), а на серію областей, які він просто приєднає до РФ, щоб виглядати таким собі збирачем територій, "незаконно окупованих" Заходом і відторгнутих від Росії.

Показово! Адже саме такою є політична філософія Путіна та його найближчого оточення. Вони живуть у середньовіччі, у світі шовінізму й неповаги до бажань інших народів.

Календар війни

В будь-якому разі ми розуміємо, що зараз наближаються найближчі дати, які можуть окреслити подальші російські наміри. Закінчуються Олімпійські ігри в Пекіні. Отже, Володимир Путін вже не буде пов'язаний якимись обіцянками, які він міг дати голові КНР Сі Цзіньпіну під час перебування у Пекіні.

Мають реально закінчуватися російські військові навчання і біля українських кордонів на сході, і, що є найголовнішим для спеціальної операції з обстрілів або навіть із захоплення Києва, військові навчання на території лукашенківської Білорусі.

Й у цій ситуації Путін дійсно має відводити війська. Тому що після закінчення навчань йому точно нема що робити на білоруській території. Білоруські керівники обіцяють, що всі російські військовослужбовці залишать територію їхньої країни.

Якщо цього не відбудеться, це буде точним свідченням, що Путін готується не просто до тиску на цивілізований тиск та Україну. Що у Кремлі запланували агресію проти нашої держави і вже ухвалили щодо цієї агресії остаточне політичне рішення, яке не було змінене дипломатичним тиском і санкційними обіцянками.

Питання тільки в тому, коли може відбутися таке вторгнення, коли Путін віддасть остаточний наказ своїй орді змінити світ, в якому ми живемо, вторгнутися на українську територію, стріляти, вбивати, грабувати. Все те, що вони вміють робити замість того, щоб жити як люди.

Не забувайте! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

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