Наследники гитлеровцев

Потому что сравните концепцию "русского мира" и концепцию Либенсраума. Это практически одно и то же. То есть право России распоряжаться судьбами других народов, уничтожать эти другие народы и рассказывать, что этим уничтожением она им сильно благодетельствует.

Важно Несостоявшееся "наступление" России: победа Украины или риск нового кризиса

Это все, чем занимались и нацисты в свое время, – попытка возвыситься над другими народами и странами, попытка решать их судьбу, в какие союзы вступать, с кем дружить, как жить и так далее.

Все против России

Эти войска, какая-то часть их, несмотря на лживость российского командования и руководства, будет отведена. Потому что они там явно застоялись, им сложно там долго стоять.

Обратите внимание! А, во-вторых, россиянам необходим фон для переговоров с американцами, которые могут состояться по каким-то гарантиям безопасности. Как будто Россия чувствует себя в опасности и окружена НАТО – в Норвегии крошечная часть границы, в Литве, в Эстонии, Латвии и все. А то, что Украина окружена практически по периметру российскими войсками?

Украина не стала добычей

Но что привело именно к этому развитию ситуации? Бог помог Украине, конечно же, мобилизировать ту поддержку, которая у нас есть. Небывалая поддержка, в том числе военная. Очень хорошие поставки военного снаряжения идут в Украину непрерывно. И развиваются, судя по всему, новые маршруты этих поставок.

И, кроме того, мы видим, какая у нас прекрасная теплая весенняя погода. Просто небывалый февраль. Все истории с газом, с попытками заморозить Украину, отключить от электрики – все провалилось с Божьей помощью.

Во-первых, Украина сейчас по отношению к России – в сильнейшей позиции за последние десятилетия. И сточки зрения армии, и народа, и внешней политики. Поэтому многие в Украине, особенно военные, ничего особо не боялись. Они понимали, с чем имеют дело. Многие наши военные рассматривали этот момент, как возможность сделать так, чтобы Россия остерегалась смотреть в нашу сторону.

Капаканы Кремля не сработали

Кроме того, провалились все важные части путинской многоходовочки. Первый – это мигрантская атака Европы с явной целью отвлечь и хаотизировать ее. Уже было видно в момент провала этой атаки, что за ней стояло российское руководство, что оно очень болезненно воспринимало провал этой идеи.

Когда гибридная атака проваливается – дальше эскалируется настоящая, военная угроза. Видно, что российское руководство нервировалось, потому что поляки очень твердо, аккуратно и корректно со всем справились.

Попытка расколоть Европу, США, НАТО и ЕС своими гиперзвуковыми "вундервафлями" провалились. Потому что американцы все знают об этом гиперзвуковом оружии. Я думаю, что у них тоже оно есть. Ну и никто не видел, во-первых, этого чудо-оружия (российского – 24 канал) дальше, чем на 500 километров. Это в стратегическом смысле ничего не меняет. Никакой угрозы для американцев, для их кораблей, подводных лодок.

Важно! Кроме того, провалился газовый шантаж Европы. Это будет важно в долгосрочной перспективе. Провалилась попытка заморозить Украину. Я думаю, что это очень серьезно повлияло на всю эту ситуацию.



Полномасштабное наступление России на Украину стало бы самоубийством для путинского режима / Фото "Повернись живим"

Путин едва не совершил самоубийство режима

Ну и, если оценивать российское руководство как вменяемое, то, конечно, вся эта история была притянута за уши.

Могло ли быть вменяемым российское руководство, которое в момент, когда американцы ничем не ослаблены в военном смысле, решилось бы атаковать Украину? Страну, которая в четыре раза больше, чем Афганистан в 1979 году. Вооружена не берданками, как афганцы на первых порах. Естественно, что армия у нас – это не афганская армия 79 года, гораздо более мощная.

И у нас абсолютно дискредитирована пятая колонна, она слабенькая, явно слабее, чем раньше. Даже уже не имеет телевизора – медведчуковцы потеряли свою медиаимперию.

Получить Афганистан с поставками оружия прямо через границу? Это же не где-то через Пакистан на осликах передвигаться, а прямо из НАТОвских стран. Все просто, очень легко, граница у нас – с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. По суше – четыре НАТОвских страны. Это было бы просто форменным безумием. Получить еще крышкой серьезные санкции – это, конечно, для путинского режима было бы самоубийством.

Не забывайте! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

К теме – Россия начала вывозить военную технику с территории оккупированного Крыма: смотрите видео