Такое мнение вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции озвучила на брифинге перед заседанием комиссии Украина – НАТО в Брюсселе.

Важно Украина изменила свое представительство на заседание комиссии по НАТО

Во время брифинга Стефанишину спросили, как Украина в условиях гибридной агрессии может предотвратить сценарий, когда массовые протесты и беспорядки приводят к военной интервенции.

Украина проводит внутренние реформы, у нас есть мощная общественная платформа, единство по поводу осуждения российской агрессии против территории Украины. Мы не являемся частью ни одной постсоветской структуры,

– отметила Стефанишина.

В какой стране может начаться "новый Казахстан"

Самопровозглашенный президент Беларуси на фоне событий в Казахстане призвал помочь еще одной стране. В этом контексте Александр Лукашенко упомянул о Таджикистане. По словам белорусского лидера, президент Таджикистана уже годами просит о предоставлении материальной поддержки, прежде всего военной техникой.

Хорошая возможность сейчас собраться и поговорить о Таджикистане. И нам нужно это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, чем с Казахстаном,

– заявил Лукашенко.

"Миротворцы" ОДКБ в Казахстане: главное

На прошлой неделе на фоне протестов и беспорядков в Казахстане развернулась военная миссия с участием стран-участниц ОДКБ. Ожидается, что миссия остается в стране до полной стабилизации обстановки. Участие в этой миссии приняли несколько тысяч военных из России, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Первой начала вводить свои войска Россия. На следующий день в Казахстан прибыл контингент из других стран. Эксперты опасаются, что это решение приведет к потере Казахстаном суверенитета и длительной оккупации страны. Однако Путин пообещал, что после "миротворческой миссии" силы ОДКБ будут выведены из Казахстана.

Россия направила в Казахстан свои войска: смотрите видео