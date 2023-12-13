Лишат родительских прав

Очередная волна "погромов" на оккупированных территориях связана с отказом родителей отдавать детей в русские школы.

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Кто-то прячет свое чадо, не позволяя выходить из дома. Остальные – пытаются продолжать учиться в украинской школе онлайн. От тактик подкупа (платежи за посещение учебного заведения, бесплатные обеды, кружки, бассейн) оккупанты перешли к запугиванию и угрозам силой. В частности, семьям сообщают, что детей депортируют в приюты на территории России, а их – лишат родительских прав.

Начиная с оккупации Крымского полуострова и после полномасштабного вторжения Россия, вопреки нормам международного права, распространила на оккупированные территории собственное законодательство. Согласно конституции России дети должны получить основное общее образование, а родители – обеспечить реализацию этой обязанности. Такая же норма воспроизведена в законе "Об образовании".

В свою очередь, Семейный кодекс предусматривает, что основанием для лишения родительских прав является уклонение родителей от исполнения их обязанностей, одним из которых является обучение детей в российской школе до 9 класса. Упомянутую обязанность имеют только граждане России. Следовательно, те, кого уже насильственно паспортизировали, к тому же являются первыми в очереди на лишение родительских прав.

Их детей действительно могут депортировать в Россию "совершенно легитимно" по российским законам. Остальных запугивают "превентивно", в частности, давя на них с целью навязывания российского гражданства.

Единые стандарты

Вместе с российским законодательством на оккупированные территории противоправно распространились образовательные стандарты. Следовательно, что до, что после депортации украинские дети принудительно погружены в систему русификации, политической индоктринации и милитаризации.

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Ключевой целью, зафиксированной в государственном стандарте русского основного общего образования, является формирование у детей российской идентичности, то есть воспитание нового русского патриота. Нарушить стандарт – запрещено, никаких адаптаций для оккупированных территорий Украины – не предусмотрено. Поэтому Россия сознательно превращает "право в образование" в орудие совершения сразу нескольких международных преступлений: принудительной мобилизации, дискриминационного преследования и геноцида.

Комитет ООН по правам ребенка десять лет назад предоставил свое заключение по искоренению идентичности на оккупированных территориях: ни о каком праве на образование не говорится. Такие действия оккупационного государства нарушают наилучшие интересы ребенка и должны быть немедленно прекращены.

Образование обязательно и в Европе

В 2023 году в школах на территории Европейского Союза обучалось более 450 тысяч украинских детей, вынужденно покинувших Родину из-за полномасштабного вторжения. Начальное образование обязательно во всех государствах объединения. В 12 странах дети как граждане, так и иностранцы обязаны учиться более 11 лет.

В то же время, в отличие от России, в государствах ЕС основная цель воспитания значительно отличается. К примеру, согласно кодексу об образовании Франции образовательная миссия – поделиться с учащимися ценностями страны. Основное требование содержания учебных программ – нейтральность и отсутствие политической индоктринации. Когда Россия сравнивает себя с государствами ЕС, то лишь демонстрирует, насколько иным является положение украинских детей на территории под ее контролем.

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В противоположность России, которая насильно загоняет украинских детей в собственные школы, государства ЕС используют так называемую мягкую силу. Это привело не только к тому, что по оценке ООН более 70% несовершеннолетних из Украины посещают европейские учебные заведения, но и более 40% украинцев планируют остаться в ЕС, чтобы обеспечить своим детям "лучшее будущее".

Вернуть детей из депортации и эвакуации

Учебные программы в Украине и за рубежом отличаются. Часто эти отличия приводят к образовательным разрывам. Последние особенно ощутимы по сравнению с Россией, которая намерена присвоить детей и искоренить их национальную идентичность. Это уже приводит к "потере поколения" детей с территорий, оккупированных с 2014 года. Затруднения испытывают и возвращенные депортированные несовершеннолетние, в основном, из новых оккупированных территорий. Проблема образовательных разрывов будет обостряться со временем и значительно усложнит реинтеграцию как украинцев, так и территорий.

Дети, которые продолжают находиться в ЕС, часто посещают сразу два учебных заведения. Это создает значительную нагрузку, не соответствующую принципу наилучших интересов ребенка. С возобновлением офлайн учебного процесса появился дополнительный вызов: украинские школы обязаны сообщать о посещении уроков находящимися за рубежом учениками, что приводит к отчислению и может стать основанием для ответственности родителей.

Образование является составной частью национальной безопасности. Речь идет не о том, чтобы научить детей управлять танком и запрограммировать на службу в вооруженных силах, а о социализации несовершеннолетнего и формировании устойчивых связей с сообществом и государством.

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Качественное образование, перспектива продолжения обучения в ведущих университетах Европы – не менее успешны в борьбе за украинских детей, чем дуло автомата русского солдата.

Чтобы вернуть детей как из депортации, так и из эвакуации, Украина должна продемонстрировать всю гибкость и готовность преодолевать образовательные разрывы бок о бок с родителями и самым несовершеннолетним. Надеяться на патриотизм – значит принять утрату значительной части тех, кто не в Украине сейчас, а значит, готовиться к острому демографическому кризису.