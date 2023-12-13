Как пропаганда скрепила россиян

Земля содрогается от грохота копыт – их так много. Единство – это оружие. Если кто-нибудь этого не знал, поверьте на слово.

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Стадо антилоп может затоптать прайд львов. Стадо буйволов – снести поселение. Россияне сильны своей способностью сплотиться вокруг лидера. Неважно, насколько этот лидер хороший и достойный ли он человек. Все это вопросы веры, а значит, пропаганда руководит. Тогда и война не война, а СВО. И всем интересно, откуда готовилось нападение.

Единство – это бонус россиян, добавка к огромным территориям, сотни с лишним миллионов населения и крупных батальонов. Они объединились не сразу, а когда оказались перед фактом военного поражения, остракизма и практически повсеместного унижения. Хлыст презрения и культуры отказа согнал их вместе, гниющие в украинском черноземе трупы сплотили. Пропаганда скрепила все это не хуже эпоксидной смолы.

Даже те, кто не верит пропаганде, оказались в колоннах, марширующих под Шамана – это моя страна, и неважно права она или не права.

История упущенных шансов

Украинцы встречают врага не хуже роя разъяренных шершней – мужественно, отчаянно и яростно. Однако это лишь до тех пор, пока они не перестают считать опасность смертельной. Стоит нам добиться любых, даже незначительных успехов, как единство рассыпается в прах.

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Мы начинаем выяснять, кто больше украинец, кто прав, а кто виноват, на каком языке воевать правильно, а на каком нельзя. Мы боремся за места, должности и чины с такой отчаянной отвагой, так последовательно и целеустремленно, как никогда не боролись за великие цели.

Вся история Украины – это история упущенных шансов. Но не судьба виновата, что мы эти шансы упустили. Виноваты те, кто не сумел объединиться в единый кулак, в один народ ради победы, независимости, ради будущего. Каждый раз повторялось одно и то же: шанс, рывок, "срач", поражение... Шанс, рывок, "срач", поражение...

Можно придумать тысячи хитроумных планов наступления, тысячи героев лягут в землю за идеалы, а затем придут тысячи хитроумных и перессорятся в борьбе за власть и денежные потоки. И снова шанс пройдет мимо. Упустят из рук победу, которой не бывает без единения! И будут новые голодоморы, лубочная культура и загнанный в маргинес и шаровары язык.

Потому что народ, не умеющий стать камнем под ударами волн истории, не получает другой судьбы – только унижение и забвение. К сожалению, это закон жизни.

Какие бы ни были сильные россияне, их можно победить. Но для этого нужно перестать бить друг друга, а это выше наших сил. Топтать своих – это часть национальной традиции, часть характера. А характер не пропьешь.

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Ну что ж... Братья и сестры! "Сритесь" и дальше. Делите украинский народ по языку, региону проживания и вероисповедания. Можете еще ненавидеть лысых, рыжих и велосипедистов. Это общий настрой не изменит, но сделает процесс более интересным. Наживайтесь на войне, воруйте волонтерку, пилите потоки, до которых дотянетесь.

Но помните, дорогие земляки: пока вы ссоритесь – русские идут. А когда они дойдут, куда хотят, то будущим поколениям снова придется петь грустные песни на маргинизированном оккупантами языке и ждать следующего шанса, которого может и не быть. И вспоминать тот шанс, который в очередной раз упустили.