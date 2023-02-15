Об этом для 24 Канала рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. Он отметил, что нам нужно освобождать моря и брать под контроль.

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"К сожалению, нам не удалось построить надводные силы по разным причинам. Думаю, будем разбираться после победы. Однако необходимо в северо-западной части Черного моря выполнить две важные задачи", – сказал эксперт.

Сможет функционировать морская экономика

По словам Рыженко, во-первых, Украине нужно на прибрежных водах установить контроль морских участков. Речь идет о портах, пунктах базирования, объектах инфраструктуры. Кроме того, необходимо вести противоминную и противодиверсионную борьбу.

Это нужно, чтобы наше судоходство и морская экономика могли функционировать и были в безопасности, – отметил военный эксперт.

Необходимы небольшие катера

Во-вторых, Рыженко рассказал, что нужно не допустить, чтобы противник наносил ракетные удары и высаживал десант. Для Украины требуются ракеты, средства радиоэлектронной борьбы и мины.

"Здесь возникает вопрос, на какие платформы это ставить. Учитывая, что эта зона небольшая, то идеальным вариантом в условиях ограничения финансовых ресурсов был бы москитный флот – это небольшие катера. Их можно опрокидывать самолетами, железной дорогой или морем. До войны были планы поставки в Украину, например, американских катеров Mark VI", – считает Рыженко.

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Он отметил, что Mark VI – это многофункциональные ударные катера, которые могли обеспечивать вышеупомянутые 2 функции. По его словам, на катерах есть артиллерийские пушки, ракеты ближнего боя. Следовательно, можно высаживать морскую пехоту и освобождать наши территории.

"Можно получить обычные катера. По ним работы вели с Великобританией. Возможность опрокидывания катеров в Черное море, так в перспективе и на Азовское, очень важна. Если освободим приазовский коридор, то нужно сразу брать под контроль основные порты. То есть Бердянск, Мариуполь. Надо будет доставлять туда свои плавсредства по суше. После того как возьмем под контроль ближнюю морскую зону, то можем думать о действиях в открытом море", – добавил эксперт.

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Военно-морские силы нуждаются в помощи

По мнению Рыженко, главной задачей является перекрыть украинское территориальное море на расстояние до 100 морских миль. Он отметил, что на последних встречах "Рамштайн", вероятно, ничего не говорили о морских возможностях.

"Сейчас нужно помочь военно-морским силам. Мы должны выходить не столько из конкретных платформ, сколько из возможностей. Например, дрон дешевле держать чем катер с экипажем. Мы убедились, что морское направление очень важно, когда нам заблокировали порты. Это серьезная проблема для экономики Украины и мира", – рассказал Рыженко.