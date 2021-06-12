Ливни с грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение на выходные

Спасатели объявили на 12 – 13 июня в Украине штормовое предупреждение. В частности, в субботу, 12 июня, прогнозируют грозы. Кроме того, некоторые территории будут страдать от града и ветра.

Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что "в Украине в ближайшие часы и до конца суток 12 июня – грозы, в отдельных районах – град и ветер 15 – 20 метров в секунду". Спасатели объявили I уровень опасности – желтый.

Заметьте На смену града пришел ливень: Днепр снова страдает от мощной непогоды – видео

Кроме того, в воскресенье 13 июня в западных и юго-западных областях прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Ночью в западных областях – значительный дождь; днем в Украине – грозы, в отдельных районах – град и ветер 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности – желтый),

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Карпатах ночью прогнозируют сильный дождь. Там объявили ІІ уровень опасности.