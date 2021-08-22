Пожарную опасность объявили в западном и центральных регионах. Там украинцам следует быть осмотрительными на природе.

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В каких областях объявили пожарную опасность

  • Тернопольской,
  • Полтавской,
  • Киевской,
  • Черниговской.

Чего нельзя делать при угрозе пожаров: советы от ГСЧС

  • Посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить в лесу сигареты или бросать окурки;
  • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться с огнестрельным оружием;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать траву и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях;