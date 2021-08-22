Пожарную опасность объявили в западном и центральных регионах. Там украинцам следует быть осмотрительными на природе.
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В каких областях объявили пожарную опасность
- Тернопольской,
- Полтавской,
- Киевской,
- Черниговской.
Чего нельзя делать при угрозе пожаров: советы от ГСЧС
- Посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить в лесу сигареты или бросать окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться с огнестрельным оружием;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать траву и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях;