Пожарную опасность объявили в западном и центральных регионах. Там украинцам следует быть осмотрительными на природе.

Читайте также На Полтавщине выпал град размером со сливу: шокирующее видео

В каких областях объявили пожарную опасность

Тернопольской,

Полтавской,

Киевской,

Черниговской.

Обратите внимание! В воскресенье, 22 августа, в Украине будет солнечно и тепло. Синоптики прогнозируют + 24 ... +26 градусов. Максимально столбики термометров взлетят на Юге и Востоке – до +27 градусов.



Осадки маловероятны, лишь на западе возможны локальные грозовые дожди.

Чего нельзя делать при угрозе пожаров: советы от ГСЧС