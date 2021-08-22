Пожежну небезпеку оголосили у західному та центральних регіонах. Там українцям слід бути обачними на природі.

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В яких областях оголосили пожежну небезпеку

Тернопільській,

Полтавській,

Київській,

Чернігівській.

Зверніть увагу! У неділю, 22 серпня, в Україні буде сонячно та тепло. Синоптики прогнозують +24…+26 градусів. Максимально стовпчики термометрів підіймуться на Півдні та Сході – до +27 градусів.



Опади малоймовірні, лише на Заході можливі локальні грозові дощі.

Чого не можна робити при загрозі пожеж: поради від ДСНС