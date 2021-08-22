Пожежну небезпеку оголосили у західному та центральних регіонах. Там українцям слід бути обачними на природі.

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В яких областях оголосили пожежну небезпеку

  • Тернопільській,
  • Полтавській,
  • Київській,
  • Чернігівській.

Чого не можна робити при загрозі пожеж: поради від ДСНС

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття у лісі;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити у лісі сигарки або кидати недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати з вогнепальною зброєю;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;