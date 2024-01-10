Опасность по всей Украине: объявлен I уровень из-за сильного гололеда
В среду, 10 января, на территории Украины объявили I уровень опасности. Все из-за сильной гололедицы.
Так, в Укргидрометцентре сообщили, что на дорогах Украины гололедица. Об этом информирует 24 Канал.
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Осторожно, гололедица
Синоптики отметили, что объявлен I уровень опасности – желтый.
10 января на дорогах Украины гололедица,
– подчеркнули в Укргидрометцентре.
Заметим, что повышенный уровень опасности наблюдается по всей Украине. Будьте особенно внимательны и осторожны.
По всей Украине объявили I уровень опасности / Скриншот из Укргидрометцентра
Кстати, 24 Канал подготовил важные советы, как для водителей, так и пешеходов во время гололеда. Соблюдение этих простых правил поможет обезопасить себя.
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Советы относительно гололедицы / Инфографика 24 Канал
Кстати, по прогнозу Укргидрометцентра 11 – 13 января временами снег. Днем 12 января в Украине, 13 января на Левобережье без осадков. На дорогах страны снова будет гололед.