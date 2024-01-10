Опасность по всей Украине: объявлен I уровень из-за сильного гололеда

В среду, 10 января, на территории Украины объявили I уровень опасности. Все из-за сильной гололедицы.

Так, в Укргидрометцентре сообщили, что на дорогах Украины гололедица. Об этом информирует 24 Канал.

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Осторожно, гололедица

Синоптики отметили, что объявлен I уровень опасности – желтый.

10 января на дорогах Украины гололедица,

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

Заметим, что повышенный уровень опасности наблюдается по всей Украине. Будьте особенно внимательны и осторожны.

По всей Украине объявили I уровень опасности / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, 24 Канал подготовил важные советы, как для водителей, так и пешеходов во время гололеда. Соблюдение этих простых правил поможет обезопасить себя.

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Советы относительно гололедицы / Инфографика 24 Канал

Кстати, по прогнозу Укргидрометцентра 11 – 13 января временами снег. Днем 12 января в Украине, 13 января на Левобережье без осадков. На дорогах страны снова будет гололед.