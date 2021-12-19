Самые главные новости Украины и мира сегодня:

Стоит прочитать Уже более 3 миллионов украинцев оформили "еПоддержку": на что тратят свою тысячу

Официальный старт "еПоддержки"

Источник: 24 канал

19 декабря в Украине официально стартовала государственная программа "еПоддержка". Проект позволяет каждому прошедшему полную вакцинацию от коронавируса получить 1000 гривен. Для этого вакцинированным необходимо скачать Дию.

В Минцифре уверяют, что услуга – инновационная и вводится впервые в мире. По словам вице-премьера Михаила Федорова, участие в пилотном проекте, запущенном неделю назад, приняли 4,5 миллиона украинцев. В то же время банки уже открыли 4,1 миллиона специальных карт.

Как можно получить тысячу гривен:

нужно полностью вакцинироваться и получить "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия";

быть гражданином Украины старше 18 лет;

чтобы получить выплату до конца 2021 года, нужно зарегистрироваться с 19 по 29 декабря;

обновить приложение "Дия".

На что можно потратить деньги из "еПоддержки" В список услуг включили: посещение спортзалов, покупку книг, билетов в кино, театры, музеи, на концерты или на поездки внутри страны. Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличные будет невозможно.

Смотрите в видео, как получить тысячу гривен за вакцинацию:

В США готовят инструменты, чтобы предотвратить нападение России

Источник: CNN

Администрация Джо Байдена активно готовит инструменты, которые должны предотвратить возможную эскалацию России против Украины. По информации американских СМИ, решение о скорых действиях было принято сразу после информации, поступившей от разведчиков. Они сообщили о скоплении российских войск возле украинской границы.

Все тут Власти США имеют несколько недель, чтобы предотвратить вторжение России в Украину, – СМИ

Глава Белого дома опасается тех ошибок, которые сделали в 2014 году, как результат произошла оккупация Крыма и части Донбасса.

У нас всего 4 недели, чтобы это сделать (предотвратить атаку России – 24 канал),

– говорят источники.

Санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий были бы непосильными для Москвы. По информации издания, они бы нанесли значительные расходы российской экономике.

Праздник – с минированием вокзалов

Источник: телеграм-канал Укрзализныци

Оригинальным способом решил кто-то отметить день Святого Николая в столице – "минированием" киевских вокзалов. Из-за этого работу Центрального и Южного вокзалов пришлось временно ограничить в праздничный день.

Сообщение о "минировании" поступило 19 декабря после обеда. Всех работников и пассажиров пришлось эвакуировать. Хватило работы правоохранителям, взрывотехникам и кинологам. Они оперативно "прочесали" территорию, поэтому вскоре вокзалы уже открыли.

Какое наказание предусмотрено за фейковое "заминирование"

В марте 2021 года нардепы ужесточили ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Нарушителям грозит до 8 лет лишения свободы.

В Канаде потроллили Путина

Источник: Toronto Star

Одна из крупнейших канадских газет Toronto Star "прошлась" по Владимиру Путину. В СМИ попытались представить, каким бы было письмо главы Кремля к Санте.

На сайте продемонстрировали карикатуру, на которой якобы Санта-Клаус читает письмо от Путина. Желание главы государства-агрессора скромными не назовешь: "Дорогой Санта! Хочу получить то, что мое. 1. Украину. 2. Северный полюс".

В Канаде высмеяли президента России Владимира Путина / Фото Toronto Star

Армения победила на Детском Евровидении-2021

Источник: 24 канал

В Париже состоялся финал Детского Евровидения-2021. По результатам зрительского голосования 14-летняя девушка получила 224 балла. Украину представляла Елена Усенко с песней "Важіль".

Смотрите видео с песней победительницы конкурса: