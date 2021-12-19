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Стоит прочитать Уже более 3 миллионов украинцев оформили "еПоддержку": на что тратят свою тысячу
Официальный старт "еПоддержки"
Источник: 24 канал
19 декабря в Украине официально стартовала государственная программа "еПоддержка". Проект позволяет каждому прошедшему полную вакцинацию от коронавируса получить 1000 гривен. Для этого вакцинированным необходимо скачать Дию.
В Минцифре уверяют, что услуга – инновационная и вводится впервые в мире. По словам вице-премьера Михаила Федорова, участие в пилотном проекте, запущенном неделю назад, приняли 4,5 миллиона украинцев. В то же время банки уже открыли 4,1 миллиона специальных карт.
Как можно получить тысячу гривен:
- нужно полностью вакцинироваться и получить "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия";
- быть гражданином Украины старше 18 лет;
- чтобы получить выплату до конца 2021 года, нужно зарегистрироваться с 19 по 29 декабря;
- обновить приложение "Дия".
На что можно потратить деньги из "еПоддержки"В список услуг включили: посещение спортзалов, покупку книг, билетов в кино, театры, музеи, на концерты или на поездки внутри страны. Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличные будет невозможно.
Смотрите в видео, как получить тысячу гривен за вакцинацию:
В США готовят инструменты, чтобы предотвратить нападение России
Источник: CNN
Администрация Джо Байдена активно готовит инструменты, которые должны предотвратить возможную эскалацию России против Украины. По информации американских СМИ, решение о скорых действиях было принято сразу после информации, поступившей от разведчиков. Они сообщили о скоплении российских войск возле украинской границы.
Все тут Власти США имеют несколько недель, чтобы предотвратить вторжение России в Украину, – СМИ
Глава Белого дома опасается тех ошибок, которые сделали в 2014 году, как результат произошла оккупация Крыма и части Донбасса.
У нас всего 4 недели, чтобы это сделать (предотвратить атаку России – 24 канал),
– говорят источники.
Санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий были бы непосильными для Москвы. По информации издания, они бы нанесли значительные расходы российской экономике.
Праздник – с минированием вокзалов
Источник: телеграм-канал Укрзализныци
Оригинальным способом решил кто-то отметить день Святого Николая в столице – "минированием" киевских вокзалов. Из-за этого работу Центрального и Южного вокзалов пришлось временно ограничить в праздничный день.
Сообщение о "минировании" поступило 19 декабря после обеда. Всех работников и пассажиров пришлось эвакуировать. Хватило работы правоохранителям, взрывотехникам и кинологам. Они оперативно "прочесали" территорию, поэтому вскоре вокзалы уже открыли.
Какое наказание предусмотрено за фейковое "заминирование"
В марте 2021 года нардепы ужесточили ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Нарушителям грозит до 8 лет лишения свободы.
В Канаде потроллили Путина
Источник: Toronto Star
Одна из крупнейших канадских газет Toronto Star "прошлась" по Владимиру Путину. В СМИ попытались представить, каким бы было письмо главы Кремля к Санте.
На сайте продемонстрировали карикатуру, на которой якобы Санта-Клаус читает письмо от Путина. Желание главы государства-агрессора скромными не назовешь: "Дорогой Санта! Хочу получить то, что мое. 1. Украину. 2. Северный полюс".
В Канаде высмеяли президента России Владимира Путина / Фото Toronto Star
Армения победила на Детском Евровидении-2021
Источник: 24 канал
В Париже состоялся финал Детского Евровидения-2021. По результатам зрительского голосования 14-летняя девушка получила 224 балла. Украину представляла Елена Усенко с песней "Важіль".
Смотрите видео с песней победительницы конкурса: