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Варто прочитати Вже понад 3 мільйони українців оформили "єПідтримку": на що витрачають свою тисячу

Офіційний старт "єПідтримки"

Джерело: 24 канал

19 грудня в Україні офіційно стартувала державна програма "єПідтримка". Проєкт дозволяє кожному, хто пройшов повну вакцинацію від коронавірусу, отримати 1000 гривень. Для цього вакцинованим необхідно завантажити Дію.

У Мінцифри запевняють, послуга – інноваційна і запроваджується вперше у світі. За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, участь в пілотному проєкті, який запустили тиждень тому, взяли 4,5 мільйона українців. Водночас банки вже відкрили 4,1 мільйона спеціальних карт.

Як можна отримати тисячу гривень:

треба повністю вакцинуватись і отримати "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія";

бути громадянином України віком старше від 18 років;

щоб отримати виплату до кінця 2021 року, треба зареєструватись з 19 по 29 грудня;

оновити застосунок "Дія".

На що можна витратити гроші з "єПідтримки" У перелік послуг включили: відвідини спортзалів, купівлю книг, квитків в кіно, театри, музеї, на концерти або на поїздки всередині країни. Витратити гроші на категорії товарів та послуг, яких немає у переліку, перевести їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо.



Дивіться у відео, як отримати тисячу гривень за вакцинацію:

У США готують інструменти, аби запобігти нападу Росії

Джерело: CNN

Адміністрація Джо Байдена активно готує інструменти, які мають запобігти можливій ескалації Росії проти України. За інформацією американських ЗМІ, рішення про швидкі дії ухвалили, одразу після інформації, яка надійшла від розвідників. Вони повідомили про скупчення російських військ біля українського кордону.

Все тут Влада США має кілька тижнів, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну, – ЗМІ

Глава Білого дому остерігається тих помилок, які зробили у 2014 році, як результат сталась окупація Криму та частини Донбасу.

Ми маємо лише 4 тижні, щоб це зробити (запобігти атаці Росії – 24 канал),

– кажуть джерела.

Санкції, які Вашингтон розробляє на випадок можливих військових дій були б непосильними для Москви. За інформацією видання, вони б завдали значних витрат російській економіці.

Свято – з "мінуванням" вокзалів

Джерело: телеграм-канал Укрзалізниці

В оригінальний спосіб вирішив хтось відзначити день Святого Миколая у столиці – "мінуванням" київських вокзалів. Через це роботу Центрального та Південного вокзалів довелось тимчасово обмежити у святковий день.

Повідомлення про "мінування" надійшло 19 грудня після обіду. Усіх працівників та пасажирів довелось евакуювати. Не забракло роботи правоохоронцям, вибухотехнікам та кінологам. Вони оперативно "прочесали" територію, отож незабаром вокзали уже відкрили.

Яке покарання передбачено за фейкове "замінування"

У березні 2021 року нардепи посилили відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Порушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.



У Канаді потролили Путіна

Джерело: Toronto Star

Одна з найбільших канадських газет Toronto Star "пройшлась" по Володимиру Путіну. У ЗМІ спробували уявити, яким би був лист глави Кремля до Санти.

На сайті продемонстрували карикатуру, на якій начебто Санта-Клаус читає листа від Путіна. Бажання очільника держави-агресорки скромними не назвеш: "Дорогий Санта! Хочу отримати те, що моє. 1. Україну. 2. Північний полюс".

У Канаді висміяли президента Росії Володимира Путіна / Фото Toronto Star

Вірменія перемогла на дитячому Євробаченні-2021

Джерело: 24 канал

У Парижі відбувся фінал Дитячого Євробачення-2021. Переможницею конкурсу стала представниця Вірменії Maléna. За результатами глядацького голосування 14-річна дівчина отримала 224 бали. Україну представляла Олена Усенко з піснею "Важіль".

Дивіться відео з піснею переможниці конкурсу: