В Украине официально зарегистрировали более 500 тысяч новых вынужденных переселенцев, – Шмыгаль

Украинские территории, которые разрушили оккупанты, будут восстанавливать. Также правительство будет помогать всем, кто вынужденно переехал или остался.

Об этом 7 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что в других странах остаются миллионы украинцев.

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"По состоянию на 6 апреля в Украине официально зарегистрировали более 500 тысяч новых вынужденных переселенцев. Столько же людей вернулись из-за границы", – сказал Шмыгаль.

Что планируют для беженцев

По словам премьера, правительство совместно с дипломатами и правительствами стран-партнеров работает над тем, чтобы систематизировать помощь уехавшим украинцам. Пока говорят о необходимости убрать плату за роуминг.

Планируем социальные выплаты в Дие, разворачивание украинского учебного процесса, включение Украины в Единое европейское платежное пространство. Приветствуем решение стран ЕС о внедрении механизма временной защиты,

– рассказал Шмыгаль.

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