Ранее Верховная Рада окончательно урегулировала процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". А теперь соответствующий закон вступил в силу.

Документ, принятый народными депутатами, вносит изменения в статьи Уголовного процессуального кодекса.

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Изменения внесли в статьи, регулирующие

основания объявления в розыск подозреваемого, обвиняемого;

вопрос ареста в отсутствие подозреваемого, обвиняемого;

основания специального предварительного расследования и специального судебного производства.

Ранее для заочного ареста человека, который скрывался от следствия за пределами страны, его нужно было объявить в международный розыск, но Интерпол иногда отказывает Украине в этом.

Прописали 2 основания для объявления розыска подозреваемого

если место нахождения подозреваемого неизвестно;

если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Позволили рассмотрение ходатайства об аресте и его избрание в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным законодательством.

В случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывают и размер залога не определяют.

В законе прописаны и основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Специальное досудебное расследование проводят в отношении подозреваемого, который прячется

на временно оккупированной территории;

в России;

объявлен в международный розыск.

В то же время судья отказывает в ходатайстве о проведении такого расследования, если прокурор или следователь не докажет, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории, в России или объявлен в международный розыск.

В случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или его доставили в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса.

Справка. Парламент принял документ во втором чтении 27 апреля, впоследствии его подписал Владимир Зеленский. Закон необходим для рассмотрения в судах "дел Майдана".