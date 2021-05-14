В Украине окончательно урегулировали процедуру заочного ареста
Ранее Верховная Рада окончательно урегулировала процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". А теперь соответствующий закон вступил в силу.
Источник:"Голос Украины"
Документ, принятый народными депутатами, вносит изменения в статьи Уголовного процессуального кодекса.
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Изменения внесли в статьи, регулирующие
- основания объявления в розыск подозреваемого, обвиняемого;
- вопрос ареста в отсутствие подозреваемого, обвиняемого;
- основания специального предварительного расследования и специального судебного производства.
Ранее для заочного ареста человека, который скрывался от следствия за пределами страны, его нужно было объявить в международный розыск, но Интерпол иногда отказывает Украине в этом.
Прописали 2 основания для объявления розыска подозреваемого
- если место нахождения подозреваемого неизвестно;
- если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.
Позволили рассмотрение ходатайства об аресте и его избрание в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным законодательством.
В случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывают и размер залога не определяют.
В законе прописаны и основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства.
Специальное досудебное расследование проводят в отношении подозреваемого, который прячется
- на временно оккупированной территории;
- в России;
- объявлен в международный розыск.
В то же время судья отказывает в ходатайстве о проведении такого расследования, если прокурор или следователь не докажет, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории, в России или объявлен в международный розыск.
В случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или его доставили в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса.
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