Раніше Верховна Рада остаточно врегулювала процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". А тепер відповідний закон набрав чинності.

Документ, ухвалений народними депутатами, вносить зміни до статей Кримінального процесуального кодексу.

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Зміни внесли до статей, які регулюють

підстави оголошення у розшук підозрюваного, обвинуваченого;

питання арешту за відсутності підозрюваного, обвинуваченого;

підстави спеціального попереднього розслідування і спеціального судового провадження.

Раніше для заочного арешту людини, яка переховувалася від слідства за межами країни, її потрібно було оголосити в міжнародний розшук, але Інтерпол іноді відмовляє Україні в цьому.

Прописали 2 підстави для оголошення розшуку підозрюваного

якщо місце перебування підозрюваного невідоме;

якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик і існують обґрунтовані підстави вважати, що він поїхав або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Дозволили розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшуку з підстав, передбачених законодавством.

У випадку арешту підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук термін дії постанови не вказують і розмір застави не визначають.

У законі прописані й підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження.

Спеціальне досудове розслідування проводять щодо підозрюваного, який ховається

на тимчасово окупованій території;

в Росії;

оголошений у міжнародний розшук.

Водночас суддя відмовляє у клопотанні про проведення такого розслідування, якщо прокурор або слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства і суду на тимчасово окупованій території, в Росії або оголошений у міжнародний розшук.

У випадку, якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або його доставили в суд, з цього моменту судовий розгляд триває за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу.

Довідка. Парламент хвалив документ у другому читанні 27 квітня, згодом його підписав Володимир Зеленський. Закон необхідний для розгляду в судах "справ Майдану".