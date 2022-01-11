Действия официального Вашингтона, в том числе многочисленные переговоры с Россией, подтверждают возможность такого развития событий. Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Как США отреагирует на агрессию Кремля

Однако, как отметил Пионтковский, сейчас идет борьба между помощником президента США Джейком Саливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

После разговора Байдена с Путиным, на брифинге Салливан заявил, что если будет полномасштабное вторжение, тогда США отреагируют так:

во-первых, введут "адские" санкции против России;

во-вторых, начнут полномасштабную поставку вооружения.

Фактически, как пояснил Пионтковский, этим высказыванием он заморозил уже начавшуюся поставку. Однако, согласно письму 25 послов США, вооружение украинцы должны получить не тогда, когда Россия уже вторгнется, а незамедлительно.

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