Если раньше Штаты брали на себя основные расходы и военные силы, в частности, в Афганистане, то сейчас они стремятся разделить эту ответственность с Европой. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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Чалый о позиции США и Европы

По его словам, европейцы не представляли, что горячая фаза войны может быть в центре континента. Однако унижения они не потерпят.

Вопрос не в том, что США скажут, вопрос не в том даже, что в Европе скажут. Вопрос в том, что скажет наше руководство,

– подчеркнул Чалый.

Он объяснил, что если украинское руководство – президент, парламент, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – будет держать позицию выше США, Америка не будет "отставать" далеко от нас.

Однако, как отметил Чалый, украинской власти следует думать не только о том, как остановить перемещение российских войск по территории, но и говорить о деоккупации Донбасса и Крыма.

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