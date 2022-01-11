Якщо раніше Штати брали на себе основні витрати та військові сили, зокрема, в Афганістані, то зараз вони прагнуть розділити цю відповідальність з Європою. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив колишній посол України у США Валерій Чалий.
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Чалий про позицію США та Європи
За його словами, європейці не уявляли, що гаряча фаза війни може бути в центрі континенту. Однак приниження вони не потерплять.
Питання не в тому, що США скажуть, питання не в тому навіть, що в Європі скажуть. Питання в тому, що скаже наше керівництво,
– підкреслив Чалий.
Він пояснив, що якщо українське керівництво – президент, парламент, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – триматимуть позицію вище за США, Америка не буде "відставати" далеко від нас.
Однак, як зазначив Чалий, українській владі слід думати не тільки про те, як зупинити переміщення російських військ по території, а й говорити про деокупацію Донбасу та Криму.
Позиція ЄС та США: останні новини
- Прессекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати та Європейський Союз дотримуються однієї думки щодо підтримки України.
- Однак щодо додаткового озброєння для України у випадку розгортання агресії Росії Німеччина та США не можуть дійти згоди.
- При цьому у МЗС Німеччини пояснили, що Берлін ставить перед собою завдання не допустити подальшого конфлікту з Росією, тому про постачання зброї не мовиться.