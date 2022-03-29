Тогда глава Минфина Германии Кристиан Линднер с вежливой улыбкой сказал, что Украине осталось всего несколько часов. Об этом в интервью рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Это был нокаут": Мельник о разговоре с Линднером после наступления

Линднер считал, что Россия быстро оккупирует Украину и поставит свое марионеточное правительство. По словам Мельника, чиновник сидел с "такой вежливой улыбкой" и говорил так, будто поражение украинцев уже давно предрешено.

У вас всего несколько часов. Поставлять оружие или исключать Россию из SWIFT бессмысленно.

– сказал он.

Посол Украины в Германии сказал, что эти слова довели его до слез.

У меня было чувство, что он смотрит больше на баланс, чем на наши страдания. Но, может быть, он должен. Как министр финансов. Во всяком случае, для меня это был нокаут. Тогда я закончил разговор. Я не часто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером просто слезы текли по лицу,

– рассказал Мельник.

Между тем Министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек, еще летом требовавший предоставить оружие для Украины, был опустошен. Мельник рассказал, что в то утро ему было "горько и стыдно за то, что он позволил своей партии раздавить себя".

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