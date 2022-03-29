Тоді очільник Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер з ввічливою посмішкою сказав, що Україні залишилось лише декілька годин. Про це під час інтерв'ю розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"Це був нокаут": Мельник про розмову з Лінднером після наступу

Лінднер вважав, що Росія швидко окупує Україну і поставить свій маріонетковий уряд. За словами Мельника, чиновник сидів із "такою ввічливою усмішкою" і розмовляв так, начебто поразка українців уже давно вирішена наперед.

У вас лише кілька годин. Поставляти зброю або виключати Росію із SWIFT безглуздо.

– сказав він.

Посол України в Німеччині сказав, що ці слова довели його до сліз.

У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен. Як міністр фінансів. У всякому разі для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером просто сльози текли по обличчю,

– розповів Мельник.

Тим часом Міністр економіки й енергетики Німеччини Роберт Хабек, який ще влітку вимагав надати зброю для України, був спустошений. Мельник розповів, що того ранку йому було "гірко і соромно за те, що він дозволив своїй партії розчавити себе".

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