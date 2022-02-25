Однако оккупанты цинично атакуют объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ассоциация юристов Украины открыла горячую линию для предоставления гражданам оперативной юридической помощи в вопросах, связанных с российско-украинской войной и военным положением.

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Вы можете позвонить на горячую линию АЮУ в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефону +38(097) 840-39-36, если вам необходима консультация по:

разрушению жилых домов, другой собственности, повреждению авто;

ранениям, убийствам и исчезновению лиц;

получению информации о перемещениях с территорий, на которых ведутся боевые действия;

организации каналов коммуникации и информации от органов власти;

получению информации о временном жилье и центрах приема беженцев для ВПЛ;

миграционным вопросам;

другим случаям.

Вам максимально оперативно представят квалифицированный ответ!

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Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.



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