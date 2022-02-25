Однак окупанти цинічно атакують об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Асоціація правників України відкрила гарячу лінію для надання громадянам оперативної юридичної допомоги у питаннях, які пов'язані з російсько-українською війною та воєнним станом.

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Ви можете зателефонувати на гарячу лінію АПУ в робочі дні з 09:00 до 18:00 за номером телефону +38 (097) 840-39-36, якщо вам необхідна консультація щодо:

руйнування житлових будинків, іншої власності, пошкодження авто;

поранення, вбивства та зникнення осіб;

отримання інформації про переміщення з територій, на яких ведуться бойові дії;

організації каналів комунікації та інформації від органів влади;

отримання інформації щодо тимчасового житла та центрів прийому біженців для ВПО;

міграційних питань;

інших випадків.

Вам максимально оперативно нададуть кваліфіковану відповідь!

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Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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