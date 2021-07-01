Нарешті ми перестанемо бути по сусідству з Венесуелою, Таджикистаном, Кубою чи Конго, у яких, так само як і в нас, не було ринку землі.

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Основні правила купівлі та продажу сільськогосподарської товарної землі:

Купувати землю можуть лише фізичні особи;

З 2024 року право на купівлю землі отримають юридичні особи, які створені та зареєстровані в Україні.

До проведення загальнонаціонального референдуму іноземці не зможуть купувати землю в Україні, що якраз розвіє основний страх українців про те, що всю землю скуплять іноземці.

в Україні, що якраз розвіє основний страх українців про те, що всю землю скуплять іноземці. До 2024 року одна людина зможе придбати не більше 100 га . Звичайно, що та сама особа через пов'язаних осіб зможе придбати більше землі, тому ризик того, що великі масиви землі будуть скуплені спекулянтами, в яких є гроші, не знятий, і це є загрозою.

. Звичайно, що та сама особа через пов'язаних осіб зможе придбати більше землі, тому ризик того, що великі масиви землі будуть скуплені спекулянтами, в яких є гроші, не знятий, і це є загрозою. До 2030 року на землю буде встановлена нормативна оцінка, тобто мінімальна фіксована ціна, нижче якої власник не зможе продати земельну ділянку, це має вирішити проблему: "Всю землю скуплять за безцінь".

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Переважне право на купівлю землі будуть мати нинішні орендарі, які можуть це право передати іншій зацікавленій особі, письмовим повідомленням власнику землі.

на купівлю землі будуть мати які можуть це право передати іншій зацікавленій особі, письмовим повідомленням власнику землі. Під забороною купівлі – продажу залишаються державні та комунальні сільськогосподарські землі.

За прогнозами, наявність легального ринку має збільшити вартість землі, а отже і вартість оренди, тієї яку отримують пайовики.

Висновок:

Чи будуть зловживання – будуть!

Чи можна було зробити краще – можна!

Чи будуть спекулянти скупати масиви з метою акумулювання земельного пулу і перепродажу – будуть!

Але ринок землі потрібен, головне, щоб недоліки, ризики та загрози, про які я говорила, не стали основними проблемами, які ускладнять механізм роботи ринку землі.