Саме ця емоція постійно домінувала в його відповідних заявах.

Але чому Путін дратується?

З точки зору законів психології, він не розуміє ні України, ні Зеленського, але і не може на них вплинути. Саме це і викликає роздратування.

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Крім цього, проявились традиційні імперські стереотипи Путіна (про "єдиний народ") і явно неадекватне сприйняття політичної ситуації в Україні й конкретних подій.

Це дуже помітно по його реакції на законопроєкт про корінні народи. Те, що говорить Путін про цей законопроєкт явно не має жодного прямого відношення до самого законопроєкту. Там нема нічого такого, про що казав Путін.

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А от його заява про парламентські вибори, від яких нібито хотіли відсторонити Медведчука, може мати й інші пояснення.

Путін не приховує роздратування Україною / Фото 24 канал

Хто зна, можливо росіяни хотіли спровокувати через ОПЗЖ дострокові парламентські вибори. Може і нинішні "витоки" про дочасні президентські та парламентські вибори в Україні також мають російські коріння.