Смертність в Британії мізерна, і це від штаму, який вдвічі більш смертельний, ніж базовий! Умовно кажучи, якщо по Дельті очікуваний відсоток тих, хто не виживає після інфікування, сягав майже 3%, то в Британії виходить приблизно у 10 разів нижчим.

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Чому?

Бо Британія зробила ставку на максимальне охоплення бодай першою дозою вакцини , і це дає результат – смертельних випадків серед вакцинованих бодай однією дозою практично не буває.

, і це дає результат – смертельних випадків серед вакцинованих бодай однією дозою практично не буває. Все більше підтверджень, що мРНК-вакцини практично однаково дієві проти різних штамів , що я прогнозував вже давно, адже вони націлені не на штам, а на конкретний спайк-протеїн ковіду. А от інші види вакцин потрібно буде постійно оновлювати.

, що я прогнозував вже давно, адже вони націлені не на штам, а на конкретний спайк-протеїн ковіду. А от інші види вакцин потрібно буде постійно оновлювати. мРНК вакцина у двох дозах може врятувати від зараження, а інші – від важкого перебігу хвороби та смерті.

Чекаю від України введення жорстких карантинних заходів для людей, що повертаються з РФ. Німеччина та Франція вже заборонили взагалі. Це розумно. Франція вважає, що широке поширення та охоплення Дельти - це питання не місяців, а тижнів. І зараз є три основних джерела потрапляння Дельти: Великобританія, РФ та Португалія.

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Ну й трохи про власний досвід вакцинації

Вся моя сім'я та всі колеги (включаючи 17-річну доньку) отримали вакцину згідно з календарними планами в Італії. Вакцину обирати можливості не було, але потрапили, переважно, на BioNTech Pfizer.

У нас не було жодних побічних реакцій, крім болю в місці вакцинації, втоми (але це могло бути внаслідок довгого очікування в черзі під сонцем - це Італія!). У одного з друзів підвищення температури було і тривало понад добу. Ще одна цікава побічна реакція – у декого "боліла шкіра" – саме так можна описати це. Але, знову ж таки, все це було некритично.

Серед знайомих важких реакцій не було ні у кого.

Після другої дози видають QR-код, а за два тижні після другої вакцини можна отримати так званий "зелений паспорт" або інший код, який бачить будь-яка країна ЄС і який дозволяє вільно пересуватися в рамках ЄС без карантинів. Його можна як надрукувати, так і зберегти на телефон. Легко сканується і перевіряється.

Водночас для Португалії зараз це вже скасували – там Дельта. Тому не факт, що зелений паспорт позбавить проблеми вільних подорожей влітку.

Сподіваюся, що Україна уникне швидкого поширення Дельти, але, відверто скажу, не вірю в це. Бережіть себе і спробуйте не хворіти!