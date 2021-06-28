В них описано, як планувався похід HMS Defender біля берегів тимчасово окупованого Криму, і які були варіанти дій, якщо росіяни активізуються.
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Варіантів було три й всі три – погані для росіян
Так от, найголовніше – у тих документах прямо написано: акція британського корабля була свідомою.
Британці проходом через територіальні води Криму хотіли продемонструвати мишебратам, що:
- Крим – це Україна.
- Російський флот нічого не вартує і не здатний чинити опір британцям.
- Ну, і звісно, черговий раз продемонстрували, що росіяни – брехуни.
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А оскільки росіяни не змогли нічого протиставити британцям, то весь світ побачив, що вони брехуни й боягузи.
Люблю тонкий британський гумор на межі із сарказмом.