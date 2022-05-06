В Украине отмечают День пехоты: какие поздравления получают защитники

Сегодня, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты. По этому случаю пехотинцев поздравляют командиры, иностранные собратья и другие.

Воинов пехоты поздравил командующий Сил обороны Сергей Наев, глава Киевской ОВА Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и другие. Поздравления для наших воинов собрал 24 канал.

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Что известно о появлении праздника

О том, что будут отмечать праздник каждый год 6 мая, постановили еще 19 апреля 2019 года.

Цель такого празднования – почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей. Также отметить подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявившие себя в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Такое нововведение стало одним из элементов начала современных военных традиций.

Поздравления для пехотинцев

Воины пехоты Вооруженных Сил Украины в этот день получают поздравления от собратьев, из-за границы и от славных командиров.

В частности, теплые слова выразил командующий Силами обороны Сергей Наев.

Пехота несет основное бремя ведения боевых действий и очень добросовестно выполняет боевые задания. Поэтому украинский народ сейчас и возлагает большую надежду на наших пехотинцев,

– сказал он.

Поздравление Наева: смотрите видео

Поздравление также выразил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк. Сейчас он возглавил Киевскую областную военную администрацию.

"Сегодня в нашем государстве отмечается День пехоты. День, когда стоит поблагодарить каждого, кто принадлежит к этому героическому роду войск. От себя лично желаю каждому из Вас вернуться домой целым и невредимым, а Вашим родным – сил и выдержки", – сказал Павлюк.

Пехоту поздравил и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Этот праздник отмечает мужество, доблесть и героизм всех военнослужащих, проходящих службу в бригадах Сухопутных войск ВСУ. В пехоте служат люди, несущие на себе основное бремя войны. Пехота там, где тяжело, где стреляют. Но ведь мы там, где победа,

– сказал Сырский в приветствии.

Обращение Сырского к пехотинцам: смотрите видео

Генштаб ВСУ также поздравил пехотинцев с праздником. Опубликовали видео-поздравления с нарезкой кадров о пехотинцах в боях.

Приветствие Генштаба: смотрите видео

У командования Стратегических коммуникаций ВСУ поздравления связали с историческими событиями и провели интересные параллели.

Заметили, что дату 6 мая для празднования выбрали совсем не случайно. Ведь в этот день в 1648 году завершилось первое победоносное сражение Национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого на Желтых Водах, где ключевую роль сыграла казацкая пехота.

Вспомнили и еще один интересный факт. В 1920 году именно 6 мая успешно завершился шестимесячный Первый Зимний поход армии УНР по тылам сначала белогвардейских, а затем и красноармейских войск.

Видео, приуроченное ко Дню пехоты от СтратКома ВСУ

Поздравляют наших защитников и иностранные воины. Соответсвующее приветствие записали коллеги из Эстонии.

Поздравления от эстонцев: смотрите видео

Не забыла о Дне пехоты ВСУ и Служба безопасности Украины.

Поздравляем украинскую пехоту с праздником! Пусть ваши позиции на передовой всегда будут недоступны оккупантам. А ваш натиск – заставляет их панически убегать,

– желает пехотинцам СБУ.

Новости с фронта

Российские оккупанты продолжают безумствовать в своем "победобесии" на временно оккупированных территориях Украины. В Геническе Херсонской области они намерены провести парад на 9 мая. Туда также приедут пропагандисты, чтобы снять соответствующую картинку.

Вопреки всему, ВСУ надежно держат оборону и защищают украинцев. Еще одно доказательство этого – в небе над Днепропетровщиной сбили еще один вражеский беспилотник. В области пока относительно спокойно.

Продолжается борьба и в Запорожском направлении. Там нашим воинам удалось не только "поджарить" оккупантов, но и отобрать у них БМП-2.

Пылающий российский корабль возле Змеиного – еще одна маленькая победа: смотрите видео