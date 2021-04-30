В Украине отмечают День пограничника: интересные факты из истории "зеленых беретов"
Украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник 30 апреля. Пограничные войска – именно такое название имела когда-то пограничная служба Украины.
Источник:"Граница.UA" на 24 канале
В наследство от Советского Союза пограничникам достались старые шинели, "камуфляжи-афганки" и большие зеленые фуражки. Однако те, кто стоял у истока ведомства, были патриотами, создателями и первопроходцами, а это всегда трудно.
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Важные моменты в истории Госпогранслужбы
В марте 1992 года резко обострилась ситуация в соседней Молдове. Спровоцированная Россией война вспыхнула в Приднестровье. Ситуация в любой момент могла стать неконтролируемой.
19 июня 1992 года конфликт в Молдове перешел в фазу военного противостояния / Фото Galinfo.com.ua
Тогда на молдавском участке бок о бок с "зелеными беретами" стояли нацгвардейцы и подразделения милиции. Вместе они делали все возможное, чтобы пламя диверсий и провокаций не перекинулось в Украину.
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Переименование службы
В 2003 году слишком, как тогда считалось, милитаризованные пограничные войска получили новое название и статус. Государственная пограничная служба стала правоохранительным органом специального назначения. Этого требовали европейские стандарты.
Начало войны на Донбассе
Главари боевиков в 2014 году угрожали украинским пограничникам. "Если не сложите оружие – будет штурм", – требовали они. Однако "зеленые береты" продолжили держать оборону.
Символом украинских пограничников являются зеленые береты / Фото Госпогранслужбы
Первые выстрелы прозвучали 2 июня 2014 года в 4 часа утра. Так началась оборона Луганского пограничного отряда.
Символика Госпогранслужбы
Пограничники имеют свои символы и ритуалы. Пограничный знак – полосатый двухметровый столб, который имеет герб сверху. Столб красят в цвета флага Украины. Он символизирует территориальное начало Украины.
Напарниками пограничников являются собаки / Фото Госпогранслужбы
Смотрите в программе о верных помощниках Госпогранслужбы – собаках.
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