Украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник 30 апреля. Пограничные войска – именно такое название имела когда-то пограничная служба Украины.

В наследство от Советского Союза пограничникам достались старые шинели, "камуфляжи-афганки" и большие зеленые фуражки. Однако те, кто стоял у истока ведомства, были патриотами, создателями и первопроходцами, а это всегда трудно.

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Важные моменты в истории Госпогранслужбы

В марте 1992 года резко обострилась ситуация в соседней Молдове. Спровоцированная Россией война вспыхнула в Приднестровье. Ситуация в любой момент могла стать неконтролируемой.



19 июня 1992 года конфликт в Молдове перешел в фазу военного противостояния / Фото Galinfo.com.ua

Тогда на молдавском участке бок о бок с "зелеными беретами" стояли нацгвардейцы и подразделения милиции. Вместе они делали все возможное, чтобы пламя диверсий и провокаций не перекинулось в Украину.

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Переименование службы

В 2003 году слишком, как тогда считалось, милитаризованные пограничные войска получили новое название и статус. Государственная пограничная служба стала правоохранительным органом специального назначения. Этого требовали европейские стандарты.

Справка. По европейским стандартам, военным структурам на мирной границе не было места.

Начало войны на Донбассе

Главари боевиков в 2014 году угрожали украинским пограничникам. "Если не сложите оружие – будет штурм", – требовали они. Однако "зеленые береты" продолжили держать оборону.



Символом украинских пограничников являются зеленые береты / Фото Госпогранслужбы

Первые выстрелы прозвучали 2 июня 2014 года в 4 часа утра. Так началась оборона Луганского пограничного отряда.

Символика Госпогранслужбы

Пограничники имеют свои символы и ритуалы. Пограничный знак – полосатый двухметровый столб, который имеет герб сверху. Столб красят в цвета флага Украины. Он символизирует территориальное начало Украины.



Напарниками пограничников являются собаки / Фото Госпогранслужбы

Смотрите в программе о верных помощниках Госпогранслужбы – собаках.